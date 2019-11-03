حى العجوزة يفوز بالمركز الثانى بجوائز مصر للتميز الحكومى

كتب سيد الخلفاوى

هنأت محافظة الجيزة حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى على حصول الحى بالمركز الثانى على مستوى الأحياء فى جوائز مصر للتميز الحكومى 2019، حيث فاز بالمركز الأول حى منتزة أول بمحافظة الأسكندرية وبالمركز الثالث، حى مصر الجديدة شرق القاهرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أعلنوا عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019، وذلك بمشاركة وفد وزارى إماراتى برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وتم تكريم الفائزون بجوائز التميز الحكومى للمؤسسات والهيئات الحكومية .