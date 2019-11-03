تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 8 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى "أحداث عنف الظاهر"، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم منها.

1 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقًا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.





2 ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة قطع الطرق وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.



وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.