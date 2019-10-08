أرقام مرتبطة بإعادة محاكمة المتهمين بأحداث عنف الظاهر.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، بعد حجزها للحكم بجلسة 3 نوفمبر المقبل، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم بالدعوى.

2 ـ الرقم "104"، ويشير لعدد جميع المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق، ومن ضمنهم الـ 3 متهمين الذين يعاد محاكمتهم.

3 ـ الرقم "9"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى ولعل أخرها جلسة 7 أكتوبر الجارى.

4 ـ الرقم "8"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.