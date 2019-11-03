تسلسل زمنى لمسار تداول أسهم شركة أرامكو السعودية فى السوق

رويترز

بدأت شركة أرامكو السعودية أخيرا اليوم الأحد الطرح العام الأولي لحصة من أسهمها وأعلنت نيتها الإدراج في البورصة بعد قرابة أربع سنوات من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن الفكرة للمرة الأولى.

وفيما يلي المحطات الرئيسية في مسار أرامكو إلى تداول أسهمها في السوق:

3 نوفمبر 2019

هيئة السوق المالية السعودية تعلن أن مجلس إدارتها وافق على طلب أرامكو السعودية قيد أسهمها وطرح نسبة منها.

18 أكتوبر 2019

أرامكو السعودية ترجئ إطلاق الطرح العام الأولي المزمع على أمل أن تعزز نتائج الفصل الثالث الوشيكة ثقة المستثمرين في أكبر شركة للنفط في العالم.

8 أكتوبر 2019

ثلاثة مصادر مطلعة تقول إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تتحرى مدى انكشاف المقرضين المحليين على أرامكو السعودية قبل الطرح العام الأولي الذي يرجح أن تقبل فيه أعداد كبيرة من المستثمرين السعوديين على الاقتراض لشراء الأسهم.

7 أكتوبر 2019

مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تخفض تصنيف أرامكو درجة بعد هجمات وقعت الشهر السابق على منشأتين نفطيتين ليتساوى تصنيف الشركة مع تصنيف المملكة.

30 سبتمبر 2019

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للسعودية من A إلى A+ متعللة بزيادة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية وتراجُع الوضع المالي للمملكة.

25 سبتمبر 2019

ثلاثة مصادر جرى إطلاعها على عمليات أرامكو تقول لرويترز إن السعودية استعادت طاقة إنتاج النفط البالغة 11.3 مليون برميل يوميا في تغلب أسرع من المتوقع على تداعيات الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر.

14 سبتمبر 2019

تعرض منشأتين تابعتين لأرامكو لهجوم بطائرات مسيرة الأمر الذي تسبب في أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ ما يقرب من 30 عاما. وأجبرت هذه الهجمات السعودية على وقف ما يزيد على نصف إنتاجها من النفط الخام مما أثار علامات استفهام حول توقيت الطرح الأولي وتقييم الشركة.

11 سبتمبر 2019

مصادر تقول إن أرامكو السعودية تعاقدت مع تسعة بنوك لإدارة الطرح الأولي المزمع.

9 سبتمبر 2019

مصادر تقول لرويترز إن السعودية تعتزم قيد واحد في المئة من أسهم أرامكو في بورصة الرياض قبل نهاية 2019 وواحد في المئة أخرى في 2020.

2 سبتمبر 2019

السعودية تعين ياسر الرميان رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي رئيسا لأرامكو خلفا لوزير الطاقة خالد الفالح.

30 أغسطس 2019

مصادر تقول لرويترز إن شركة أرامكو ترى مخاطر عديدة في قيد أسهم الطرح العام الأولي في نيويورك.

19 أغسطس 2019

مصادر تقول إن أرامكو السعودية طلبت من البنوك تقديم تصوراتها عن أدوارها في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة.

2 يوليو 2019

مصادر تقول إن بنوكا من بينها جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.إس.بي.سي سارعت لإعادة تقديم عروضها للقيام بأدوار في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة ووزير الطاقة السعودي يؤكد النية لإدراج الأسهم في 2020 أو 2021.

9 أبريل 2019

أرامكو تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار بعد أن بلغ الإقبال عليها 100 مليار دولار مسجلا مستوى قياسيا.

أول ابريل 2019

أرقام رسمية تكشف أن أرامكو حققت أرباحا أساسية بلغت 224 مليار دولار في 2018 بعد أن اضطرت الشركة للكشف عنها لبدء عملية تسجيل سندات دولية.

27 مارس 2019

أرامكو تقول إنها ستشتري الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69 مليار دولار في صفقة عملاقة بقطاع الكيماويات.

7 مارس 2019

صحيفة عكاظ تنقل عن وزير الطاقة السعودي قوله إن الطرح العام الأولي لأرامكو سيحدث خلال عامين.

22 أغسطس 2018

مصادر تقول إن السعودية أرجأت خطط إدراج أسهم أرامكو محليا ودوليا وتسريح المستشارين المختصين في حين حولت المملكة اهتمامها إلى شراء حصة في سابك.

20 يوليو 2018

رئيس أرامكو التنفيذي يقول في مقابلة إن خطط السعودية لشراء حصة في سابك سيكون لها أثرها على توقيت طرح أسهم أرامكو.

13 مارس 2018

مصادر مطلعة تقول إن إدراج أسهم أرامكو السعودية دوليا يزداد صعوبة فيما يبدو.

11 يناير 2018

مصدران مطلعان على المناقشات الجارية يقولان إن هونج كونح ولندن ونيويورك أصبحت على قائمة مصغرة للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

10 يناير 2018

مصادر مصرفية تقول إن أرامكو السعودية تعمل على تدبير قروض رخيصة من البنوك الساعية لتدعيم علاقاتها مع الشركة قبل الطرح العام الأولي.

26 أكتوبر 2017

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يقول لرويترز في مقابلة إن الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو سيحدث في 2018 وربما يجري تقييم الشركة بأكثر من تريليوني دولار.

25 سبتمبر 2017

مصادر تقول لرويترز إن وزير المالية السعودي أبلغ مستثمري السندات إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو سيمضي قدما في 2018.

11 أغسطس 2017

مصادر مطلعة تقول لرويترز إن السعودية تحبذ إدراج أسهم أرامكو في نيويورك رغم مخاطر القيد في الخارج.

3 أغسطس 2017

مصادر مطلعة تقول لرويترز إن بنك جولدمان ساكس الاستثماري شارك في قرض لأرامكو قيمته عشرة مليارات دولار في إطار سعيه للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.

3 مايو 2017

مصادر مطلعة على المناقشات الدائرة تقول إن لندن تحاول جذب أرامكو السعودية بهيكل جديد لإدراج أسهمها.

2 مايو 2017

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن طرح أسهم أرامكو لن يتجاوز خمسة في المئة وسيحدث في 2018.

24 ابريل 2017

الرئيس التنفيذي لبنك اتش.إس.بي.سي يقول إن البنك حصل على تفويض رسمي للعمل كمستشار للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

19 ابريل 2017

مصادر مطلعة على المناقشات الجارية تقول لرويترز إن الصين تعمل على تجميع مجموعة شركات بقيادة مؤسسة تابعة للدولة لكي تكون مستثمرا رئيسيا في الطرح العام الأولي لأرامكو.

30 مارس 2017

مصادر مطلعة تقول لرويترز إن أرامكو السعودية عينت رسميا بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.إس.بي.سي مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأسهمها.

23 مارس 2017

مصادر تقول لرويترز إن أرامكو السعودية اختارت سامبا كابيتال كمستشار محلي للطرح العام الأولي لأسهمها.

6 مارس 2017

رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر يقول إن الشركة ستدرج أسهمها محليا وفي الخارج في النصف الثاني من 2018.

26 يناير 2017

مصادر بالصناعة تقول إن أرامكو اختارت شركات أمريكية للتحقق من احتياطياتها تمهيدا لطرح عام أولي لأسهمها.

27 مايو 2016

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول إن الشركة تعمل على زيادة حصتها من السوق في إطار الاستعداد لإدراج أسهمها.

10 مايو 2016

رئيس أرامكو التنفيذي يقول إن الشركة تضفي اللمسات الأخيرة على مقترحات لطرح عام أولي بما يقل عن خمسة في المئة من قيمتها وستقدمها لمجلسها الأعلى قريبا.

25 ابريل 2016

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن السعودية تتوقع أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار وتعتزم بيع حصة تقل عن خمسة في المئة منها من خلال طرح عام أولي.

24 يناير 2016

رئيس أرامكو يقول في مقابلة مع تلفزيون العربية إن من الممكن فتح الطرح العام الأولي أمام الأسواق العالمية.

8 يناير 2016

أرامكو السعودية تصدر بيانا تقول فيه إنها تدرس خيارات من بينها إدراح نسبة ملائمة من أسهم الشركة أو قيد مجموعة من الشركات الفرعية التابعة لها في أنشطة المصب أو الاثنين معا.

6 يناير 2016

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي يتحدث في مقابلة مع مجلة إيكونوميست عن اهتمامه ببيع قطاعات من أرامكو لمستثمرين من القطاع الخاصة.