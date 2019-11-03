اليمن..تحذير مواطنى سقطرى من الاقتراب من السواحل والوديان

إيمان حنا

حذرت السلطة بمحافظة سقطرى، اليوم ، المواطنين ومرتادى البحر من الاقتراب من السواحل والوديان ومجاري السيول، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وجاء التحذير عقب بدء تأثيرات الحالة المدارية (كيار) على محافظة ارخبيل سقطرى صباح اليوم بأمطار متوسطة.

ودعت السلطة المحلية المواطنين الى التكاتف والتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن اي حالات طارئة.

وكان وزير التنمية المحلية عبد الرقيب فتح قد ناشد المنظمات الدولية توجيه مساعدات للمحافظات المهددة بالتعرض للأعاصير .