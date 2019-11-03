الكهرباء: لا خلافات بين "المركزى للمحاسبات" وشركات نقل وتوزيع الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

أكدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أى خلافات بين الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات، موكدة أن كل ما تردد من وجود اتهامات متبادلة بين الشركة القابضة لكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الجهاز المركزى للمحاسبات ليس له أساس من الصحة.

وأضافت الوزارة أنه جار الانتهاء من صرف حافز تحقيق الأهداف للعاملين بالشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتة إلى أن فرق العملة منذ عام 2016 تعتبر أرباح لقطاع الكهرباء نتيجة انخفاض سعر الصرف.

الجدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء يحرصان على صرف الحوافز و المكافات فى موعدها المحدد للعاملين لتحفيزهم على استمرار العمل و خدمة المواطنين.