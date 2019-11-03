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الصحة: فحص 11 ألفا و171 سيدة فى المرحلة الثانية بمبادرة دعم صحة المرأة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:17 م
الصحة: فحص 11 ألفا و171 سيدة فى المرحلة الثانية بمبادرة دعم صحة المرأة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 11 ألفًا و171 امرأة مصرية، بالمرحلة الثانية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي انطلقت بمرحلتها الثانية في الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل محافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وأشار إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية، في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال  الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وتابع البيان أنه تم الانتهاء من فحص 2 مليون و138 ألف امرأة منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الحالي، حتى مساء أمس بمحافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية).

 

وأضاف البيان أن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف والتوعية للمرأة بالمجان، كما تشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر- ضغط الدم – قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وتابع: أنه سيتم تجهيز المستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم، كما سيتم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من 18عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.

وأضاف أنه تم تخصيص منسق للمبادرة في كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات وتسهيل تقديم كل الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة.

ولفت إلي أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، موضحًا ان الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

 

 

 


الصحة

مبادرة صحة المرأة

سرطان الثدى

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