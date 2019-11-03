الدفع بــ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بــ3 منازل فى سوهاج

تلقى اللواء حسن محمود ، مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بقرية الحمادية دائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وعلى الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج بنشوب حريق كبيرة بالقرية حيث ألتهمت النيران 3 منازل و3 أحواش ملحقة وكمية من أشجار النخيل وتمت السيطرة عليه ومنع تفاقمه، و تم الدفع بــ 10 سيارات إطفاء ، وتبين نفوق 3 رؤس ماشية ،ومنقولات وكميات كبيرة من الغلال وتمت محاصرة النيران ومنع إنتشارها ، وتجرى الآن أعمال التبريد للمنازل للتأكد من عدم تجدد الحريق مرة أخرى .