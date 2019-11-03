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الدفع بــ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بــ3 منازل فى سوهاج

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:03 م
الدفع بــ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بــ3 منازل فى سوهاج سيارات إطفاء - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى ، بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من السيطرة على حريق كبير بــ 3 منازل و3 أحواش بمنطقة الحمادية دائرة مركز سوهاج بسبب مصدر حرارى غير معلوم حتى الان .

تلقى اللواء حسن محمود ، مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بقرية الحمادية دائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وعلى الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج بنشوب حريق كبيرة بالقرية حيث ألتهمت النيران 3 منازل و3 أحواش ملحقة وكمية من أشجار النخيل وتمت السيطرة عليه ومنع تفاقمه، و تم الدفع بــ 10 سيارات إطفاء ، وتبين نفوق 3 رؤس ماشية ،ومنقولات وكميات كبيرة من الغلال وتمت محاصرة النيران ومنع إنتشارها ، وتجرى الآن أعمال التبريد للمنازل للتأكد من عدم تجدد الحريق مرة أخرى .

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

الحماية المدنية

حريق بسوهاج

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