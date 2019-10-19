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السيطرة على حريق مخزن أدوية داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى فى سوهاج

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:01 م
السيطرة على حريق مخزن أدوية داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى فى سوهاج الحماية المدنية - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد محمد المصرى مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب قبل قليل بمخزن للأدوية والورقيات داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى دائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث أي إصابات أو تأثر الخدمة الطبية داخل المستشفى.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى بدائرة القسم وحدوث انبعاثات للأدخنة من البدروم الخاص بالمستشفى.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق داخل البدروم الخاص بمشتشفى الهلال للتأمين الصحى بدائرة القسم وحدوث انبعاثات للأدخنة من داخل وتبين أن الحريق نشب بمخزن خاص بالأدوية والورقيات وتمت السيطرة عليه وإخماده.

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحالة الطبية لجميع المرضى بالمستشفى مستقرة وأن المديرية قامت برفع درج الاستعداد للدرجة القصوى وتم استدعاء سيارات الإسعاف لمكان الحريق تحسبا لنقل المرضى للمستشفيات المختلفة إلا أن الحالة لم تستدعى ذلك وجميع المرضى بحالة جيده وبأماكنهم حتى الأن ولا يوجد ما يستدعى نقلهم.

جار تحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة وتكليف الأدلة الجنائية للتوصل إلى سبب الحريق.


سوهاج

مديرية الصحة بسوهاج

الحماية المدنية بسوهاج

مستشفى الهلال بسوهاج

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