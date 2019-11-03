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الحبس سنة لمزورى بطاقات الرقم القومى بجنوب سيناء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:13 م
الحبس سنة لمزورى بطاقات الرقم القومى بجنوب سيناء حبس - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالحبس سنة لأمين سجل مدنى أبورديس وموظف بصحة شمال سيناء وأمين شرطة بالأحوال المدنية بجنوب سيناء وإحدى السيدات "هاربة" لاتفاقهم على تزوير بطاقات الرقم القومى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبدالحى كمال الدين فازورة وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

تعود أحداث الواقعة إلى انه فى غضون 2014،2015 اتفق المتهم الاول اسماعيل.س.م أ 42عام موظف بصحة شمال سيناء والمتهمة الرابعة جميعة.ع.ر.س "هاربة" حال كونهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا بالمساعدة مع موظفين عموم سيئى النية وهما المتهم الثانى محمود.م.م.أ 56عام أمين سجل مدنى أبورديس والثالث محمود.ح.م.ع 37سنة أمين شرطة بمصلحة الاحوال المدنية بجنوب سيناء فى تزوير محرر رسمى "استمارة بطاقة الرقم القومى بأن أمد المتهم الثالث باستمارة ميلاد وأثبت بها بأنها خاصة بالمدعو حسين سليمان نصار غالى مخالفا للحقيقة وأضفى عليها الشكل القانونى باعتمادها بالخاتم الخاص به والثانى وبصم الأول بإبهام اليد اليمنى على المحرر مقرا بصحة بياناته ومهرته المتهمة الرابعة بأنه الماثل أمامهم نجلها والجميع يعام أن الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة وتمت جريمتهم بناء على ذلك الاتفاق مع علمهم بالتزوير.

واشتراكا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالث موظفى الأحوال المدنية فى ارتكاب تزوير محرر رسمى باسم حسين سليمان نصار عالى حال صدورها من الموظف المختص، وجعل تلك الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة فوقعت الجريمة، وتم إصدار البطاقة على غرار الصحيح منهم مع علمهم جميعا بأمر التزوير.

واشترك المتهم الأول مع موظفين عمومين حسنى النية فى جهات حكومية مختلفة من موثقى الشهر العقارى ومكتب الضرائب العامة والغرفة التجارية والسجل التجارى بطور والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررات رسمية.

وتم اكتشاف الواقعة عن طريق صاحب البطاقة الأصلى عندما ذهب لتغيير بطاقته، فاكتشف أن له بطاقة أخرى بنفس الاسم ولكن الصورة الموجودة على البطاقة المزورة مخالفة لصورته الحقيقة على بطاقته الأصلية، فقام بتقديم بلاغ إلى المسئولين بجنوب سيناء بقيام آخر بانتحال اسمه على صورة غير صورته واستعمال بطاقة الرقم القومى على غير الحقيقة.

وعلى الفور تتبع المسئولون عن الأحوال المدنية جهاز أمين السجل واكتشفوا الواقعة واعترف بالمشاركة مع آخرين فى تزوير محرر رسمى.

وتحرر المحضر رقم 1214جنايات الطور وتم القبض على المتهمين الاول والثانى والثالث وحبسهم على ذمة التحقيق وتم احالة القضية إلى الجنايات وقيدت برقم 199لسنة 2019 كلى جنوب سيناء. وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


جنايات جنوب سيناء

مزور بطاقات

تزوير

رئيس جنايات جنوب سيناء

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