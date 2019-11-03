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اعرف كمية الماء اللى تشربه يوميا عشان تخس

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:00 ص
اعرف كمية الماء اللى تشربه يوميا عشان تخس شرب المياه أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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شرب الكثير من الماء هو أحد المبادئ الأساسية لإنقاص الوزن، ولكن ما هى كمية الماء التى تحتاجها  على مدار ساعات اليوم حتى تساعد فى تحقيق هدف انقاص الوزن.

هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقا لموقع eat

ويتطلب إنقاص الوزن التزامًا ثابتًا بالعديد من خيارات نمط الحياة: تناول طعامًا صحيًا، ممارسة الرياضة ، النوم لفترة كافية 6-8 ساعات في الليلة، وشرب الكثير من الماء.

و ليس فقط شرب الماء وحده أو تقليل السعرات الحرارية والسكريات سيوفر لك إنقاص الوزن، فهل عوامل عديدة.

 والماء ضروري أيضًا لوظيفة الدماغ والحفاظ على عمل أعضائك بشكل صحيح، وممارسة التمارين الرياضية، وكذلك يساعدك الماء فى التخلص من السموم ويساعد في زيادة عملية الأيض وحرق الدهون.

كمية الماء التى يحتاجها الشخص العادي لإنقاص الوزن
 

على الرغم من أن كل شخص لديه احتياجات مختلفة، إلا إن التمسك بالكمية الموصى بها من 8 أكواب يجب أن يكون كافياً ويمكن أن يساعد في زيادة فقدان الوزن للشخص العادي أو شخص يسعى لإنقاص وزنه بضعة كيلوجرامات .

وفقًا لدراسة أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن 43% من البالغين يشربون أقل من 4 أكواب من الماء يوميًا، مع 7 % أفادوا أنهم لا يشربون أي أكواب من الماء.

وتأكد من عدم المبالغة في شرب الماء؛ حيث أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، المعروف أيضًا باسم تسمم المياه، حيث تضعف مستويات الصوديوم في الجسم بشكل مفرط ويمكن أن تؤدي إلى تورم في المخ ونوبات صرع والغيبوبة.

 

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن:

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تختلف احتياجاتهم من المياه، حيث إنهم سيحتاجون إلى شرب المزيد من الماء للبقاء رطبا بشكل صحيح والمساعدة في فقدان الوزن.

وجدت دراسة نشرت في دورية حوليات طب الأسرة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هم الأقل رطوبة وشربا  للماء.

أشارت الدراسة إلى أن الماء عنصر غذائي أساسي وقد يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن مثل الطعام والتمرين.


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