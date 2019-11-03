اعرف أهم مشروعات حماية الشواطىء من التغيرات المناخية بالسواحل الشمالية

كتبت أسماء نصار

تنفذ هيئة حماية الشواطىء التابعة لوزارة الرى، العديد من مشروعات الحماية على طول السواحل الشمالية، بعد تعرضهها للكثير من العوامل الطبيعية الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، وهو ما تسبب فى فقدان الكثير من الشواطئ خاصة بالسواحل الشمالية مما أصبح يشكل تهديداً للأرواح والممتلكات والآثار التاريخية.

وفى التقرير التالى نرصد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها لحماية الشواطىء من هجوم البحر.

1- إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى) بقيمة 189 مليون جنيه.

2- إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية واللسان الغربى والرصيف البحرى ( مرحلة ثانية) بتكلفة 285 مليون جنيه.

3- تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى مرحلة أولى بتكلفة 235 مليون جنيه

4- حماية وتدعيم الحائط البحرى بمنطقة غرب لسان رأس البر بتكلفة 14مليون جنيه

5- تنفيذ حماية عاجلة شرق الحائط البحرى منطقة عزبة البرج محافظة دمياط بتكلفة 5 ملايين جنيه.

6- حماية شواطئ منطقة شاطئ الأبيض بمرسى مطروح وبقيمة 60 مليون جنيه.

7- حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح بمرسى مطروح وبقيمة 24 مليون جنيه.

8- حماية المناطق المنخفضة من غرب ميناء الصيد بالبرلس وحتى شرق مصب فرع رشيد (المرحله الاولى) بقيمة 26 مليون جنيه.

9- حماية المناطق المنخفضه من غرب ميناء الصيد بالبرلس وحتى شرق مصب فرع رشيد (المرحله الثانية) بقيمة 30 مليون جنيه.







