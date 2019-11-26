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مقترحات خبراء التجارة الأفارقة فى فعاليات اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:51 م
مقترحات خبراء التجارة الأفارقة فى فعاليات اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية
كتب أحمد حمادة

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واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى” والذى تستمر فعالياته حتى الخميس 28 نوفمبر بمدينة أسوان.

وشهد اليوم الثانى مواصلة اجتماع فريق الخبراء حول تيسير التجارة فى شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى، وعقد جلسة بعنوان "تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية" حيث تم استعراض ومناقشة العديد من القضايا من قبيل الفوائد الاقتصادية لتسهيل التجارة؛ اتفاقيات التجارة ثنائية الأطراف والإقليمية؛ سياسة تيسير التجارة، الممارسات والفرص؛ والتحديات الرئيسية للتجارة داخل شمال أفريقيا، وتضمنت الجلسة عروض لكل من البروفسور فتحى التونى وقدم دراسة حالة لمصر، والدكتور محمد بومغار، قدم دراسة حالة الجزائر، والسيد عبدول كان، وقدم دراسة حالة لموريتانيا.

وأكد البروفسور فتحى التونى، مقدم دراسة مصر خلال فعاليات اجتماع فريق الخبراء أن التجارة بين مصر ودول شمال إفريقيا تُشكل تحديا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتعين إزالة كل المعوقات والحواجز؛ لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوافر بنية تحتية جيدة، مع توفير منظومة بيانات مؤشر الأداء واللوجستيات.

وأكد التونى ضرورة دراسة قدرة الموانئ والمطارات المصرية، مشيرًأ إلى قيام وزارة النقل بعمل دراسة للموانئ والمطارات للعمل على توسيعها خلال المرحلة المقبلة لتتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية الشباك الواحد.

من جانبه أوضح عبدول كان، مقدم دراسة حالة موريتانيا أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستساهم بدفع حركة التجارة بنسبة 25% على المدى المتوسط، وإزالة الحواجز وتسهيل النقل وكل ما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة، موضحًا أن التكاليف غير المباشرة تمثل نحو 15% من تكلفة النقل.

وأكد "كان" أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، ما يسهم فى خلق فرص عمل لدول شمال إفريقيا، موضحًا وجود بعض المشكلات فى المرور عبر الحدود يجب التغلب عليها ومعالجتها.

وقال الدكتور محمد بومغار، مقدم دراسة حالة الجزائر، أن الشحن البرى يمثل نحو 95% من إجمالى حجم التجارة الخارجية، وهناك صلة بين الشحن البرى والجوى، مشددًا على ضرورة التركيز على بعض الصناعات الهامة، ومنها صناعة الأدوية، والمنسوجات، والسيارات، وكيف يمكن لهذه الصناعات أن تتأثر بالاتفاقية الحرة، وكيفية ازدهارها.


اخبار اقتصاد

وزارة التخطيط

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