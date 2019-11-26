لماذا يحدث اكتئاب عاطفي فى الشتاء.. اعرف إزاي تتخلص منه بخطوات بسيطة

كتبت إيناس البنا

الاكتئاب مصطلح شائع جدًا والجميع يعرف ويفهم هذه الحالة، ولكن هناك عدة أنواع من الاكتئاب لا تزال غير معروفة تمامًا مثل الاضطرابات العاطفية الموسمية.وخصوصا التي تحدث في فصل الشتاء

ويعد الحزن نوع من أنواع الاكتئاب الذي يضرب الشخص بموسم معين، خاصة فى فصل البرودة وانخفاض الحرارة، وهو النوع الذي يحدث في موسم البرد حيث يشعر الشخص بالحزن والاكتئاب طوال الموسم.

ما هو الاكتئاب العاطفي الموسمي الشتوي



في حين أن معظم الناس يفرحون بموسم الشتاء وتساقط الأمطار، إلا أن البعض الأخر قد يشعر ببعض بالكآبة خلال هذه الأجواء الباردة، فوفقا لموقع " clevelandclinic" الاكتئاب يبدأ في التغير المناخي الذي يشيرإلى الاضطراب العاطفي الموسمي في فصل الشتاء، وقد يستمر من البداية وحتى نهاية الموسم.

علامات وأعراض اكتئاب الشتاء



الشعوربالإحباط والضيق طوال اليوم.

طول مدة النوم.

عدم الرغبة في الخروج.

حدوث تغييرات في الشهية.

ضعف التركيز .

فقدان الاهتمام بما حولك.

زيادة الوزن.

يتوقف الشخص المصاب بالحزن عن التواصل الاجتماعي، ويبدأ في العيش بمفرده، كما لا يحبون التفاعلات ويشعرون بالكسل في كل وقت، ويصبح من الصعب السيطرة على أفكارهم وعقولهم مما يضعهم في حالة من الاكتئاب، ويمكن علاج هذه الحالة طبيا ولكن الأدوية قد يكون لها سلبيات

أفضل طريقة للسيطرة على الاكتئاب الموسمى هي عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي ونمط حياتك من خلال التالى:

الخروج في ضوء الشمس



الاكتئاب مرادف للظلام، لذا فأن ضوء الشمس مهم للخروج من تلك الحالة، تعطي الشمس الدفء الذي يحتاجه عقلك وجسمك لمحاربة المناخ القاسي، ويمكن أن يساعد ضوء الشمس في التغلب على الحزن.

لا تتوقف عن الاتصال بالأخرين



التواصل الاجتماعي لا نعني بها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا يعني التفاعل المباشر مع الأشخاص، وخاصةً الأشخاص الذين تقترب منهم، فهذا من شأن ذلك أن يساعدك في محاربة الحالة وستشعر بحالة أفضل مع من حولهم.

مراقبة النظام الغذائي الخاص بك



الشراهة عند تناول الطعام أمر شائع بالنسبة لشخص مصاب بالاكتئاب، هذا يمكن أن يسبب زيادة فى الوزن مما يجعلهم أكثر اكتئابًا.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) لأنه من المعروف أنه يساعد في محاربة الاكتئاب.

ممارسة الرياضة



على الرغم من أن الخروج في الطقس البارد قد لا يكون ممتعًا بما فيه الكفاية للمشي، أو مارس التمارين إلا أنه سوف يحسن من حالتك المزاجية.