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الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:10 م
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دراسة: فيتامين (د) يجعل خلايا سرطان الجلد أقل عدوانية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:00 م
دراسة: فيتامين (د) يجعل خلايا سرطان الجلد أقل عدوانية فيتامين د
كتب بيتر إبراهيم

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اكتشف علماء في المملكة المتحدة البريطانية أن فيتامين (د) يؤثر على سلوك خلايا سرطان الجلد في المختبر بجعلها أقل عدوانية.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف باحثون من جامعة ليدز أن فيتامين (د) يؤثر على سلوك مسار الإشارات داخل خلايا سرطان الجلد، ما أدى إلى إبطاء نموها ومنعها من الانتشار إلى الرئتين في الفئران.

وعلى الرغم من أن هذا بحث مبكر، إلا أن النتائج قد تؤدي في النهاية إلى طرق جديدة لعلاج سرطان الجلد.

وهناك حوالي 16 ألف حالة سرطان الجلد الجديد في المملكة المتحدة كل عام، وقد تضاعف البقاء في المملكة المتحدة في السنوات الأربعين الماضية.

ويتم تشخيص حوالي 300 شخص بالسرطان في مرحلته الأخيرة في إنجلترا كل عام، عندما يكون عدوانيًا ويصعب علاجه، ويعيش حوالي 55٪ من المصابين بسرطان الجلد في المرحلة الأخيرة من مرضهم لمدة عام واحد أو أكثر مقارنة بالأشخاص الذين تم تشخيصهم في المرحلة المبكرة.

وقال البروفسور "نيوتن – بيشوب": "بعد سنوات من البحث، نعرف أخيرًا كيف يعمل فيتامين (د) للتأثير على سلوك خلايا سرطان الجلد عن طريق تقليل نشاط مسار الورم لمنع نموه وانتشاره، ونأمل العثور على أهداف جديدة للسيطرة عليها.

 

 


فيتامين د

فوائد فيتامين د

سرطان الجلد

اعراض سرطان الجلد

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