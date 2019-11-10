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7 أكلات تحسن مزاجك وتعالج الاكتئاب الموسمى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:00 ص
7 أكلات تحسن مزاجك وتعالج الاكتئاب الموسمى الاكتئاب - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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هل تعانى من الاكتئاب مع تغير فصول السنة وبالتحديد فى فصل الشتاء، يمكنك التغلب على هذا الاكتئاب الموسمى من خلال تناول أطعمة تساعد فى تحسين المزاج، بحسب موقع "Doctor".
 

１- الأسماك الزيتية

الأشخاص الذين يعانون من نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وانخفاض الحالة المزاجية، وفقًا الدراسات العلمية، لأن هذه الأحماض الدهنية تشكل نسبة كبيرة من أنسجة المخ لدينا.

 

إن تناول سمك السلمون والماكريل والسردين بانتظام سيحافظ على صحة دماغك ويحسن حالتك المزاجية عن طريق الحفاظ على مرونة خلايا المخ، حتى تتمكن المواد الكيميائية التي تستخدم المراسلة في المخ - الناقلات العصبية - من العمل بفعالية أكبر.

２- الشوفان

الشوفان هو أفضل طعام يعزز المزاج، حيث يخفض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) - فهو يطلق الطاقة ببطء في مجرى الدم، والتي تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم والمزاج، يحتوي الشوفان أيضًا على معدن السيلينيوم المعزز للمزاج.

３- الموز

يحتوي الموز على التريبتوفان وهو من الأحماض الأمينية وكذلك الفيتامينات A و B6 و C والألياف والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والكربوهيدرات. 
تساعد الكربوهيدرات المعززة للمزاج في امتصاص التريبتوفان في المخ ، بينما يساعد فيتامين ب 6 على تحويل التريبتوفان إلى هرمون السيروتونين الذي يحسن المزاج.
هذا يساعد على تحسين مزاجك ويساعد أيضًا على النوم، بسبب قدرته على رفع مستويات السيروتونين ، تم استخدام التربتوفان في علاج مجموعة متنوعة من الحالات، مثل الأرق والاكتئاب والقلق.

４- العدس

العدس عبارة عن كربوهيدرات معقدة، مثلها مثل الموز ، تساعد على زيادة إنتاج الدماغ للناقل العصبي السيروتونين، وهذا يؤدي إلى حالة ذهنية أكثر هدوءًا وسعادةً وتقليل القلق، كما أنها تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ، والحفاظ على حالتك المزاجية، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك - تم ربط أوجه القصور في حمض الفوليك بالاكتئاب والهوس، كما يمكن أن يساعد العدس في زيادة مستويات الحديد ، مما يوفر لك طاقة جيدة.

５- الدجاج والديك الرومي

تساعد صدور الدجاج والديك الرومي أيضًا على زيادة تناولك للحمض الأميني التربتوفان، الذي يستخدمه الجسم لصنع السيروتونين - وهو أحد أهم الناقلات العصبية عندما يتعلق الأمر بالمزاج، كما أنه يساعد على صنع هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم.

 

تحتوي الدواجن الخالية من الدهن أيضًا على حمض أميني آخر يسمى التيروزين ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

６- السبانخ

تم ربط بعض أوجه القصور في فيتامينات "ب" بالاكتئاب، لأن إنتاج السيروتونين يمكن أن يعيقه انخفاض مستويات فيتامين "ب"، فيتامينات B المهمة التي يجب عليك البحث عنها ، بما في ذلك حمض الفوليك  والفيتامينات B3 و B6 و B12 وتناول الخضروات الورقية  - مثل السبانخ أو البروكلي - ستساعد في الحفاظ على تحسين المزاج.

７- المحار

المحار له فوائد كثيرة عندما يتعلق الأمر بصحتك العقلية والنفسية، حيث  يحتوي على نسبة عالية من الزنك ، وهو أمر ضروري لإنتاج الطاقة وصحة الدماغ ، بالإضافة إلى أن مستويات الزنك المنخفضة ترتبط  بالاكتئاب.

 

يحتوي المحار أيضًا على بروتين بتيروزين الذى يستخدمه عقلك لإنتاج المواد الكيميائية اللازمة لتعزيز الوظيفة العقلية وتحسين مزاجك.

الاكتئاب

علاج الاكتئاب

اكتئاب الشتاء

الاكتئاب الموسمى

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