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لافروف: لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا فى إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:11 م
لافروف: لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا فى إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها لافروف
ا ش ا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، داعيا قوات سورية الديمقراطية للدخول في حوار شامل متكامل مع الحكومة السورية.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيسلندي "جود لاجور تور تور دارسون" في موسكو اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم لثلاثاء. 
 
وأضاف لافروف: "أن اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية - التركية قل بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري"، داعيًا قيادات الأكراد السوريين إلى تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرق سوريا، محذرًا إياهم من الانخراط في ممارسات مريبة.
 
وتابع قائلًا: "أنصح قوات سورية الديمقراطية والقيادة السياسية الكردية عمومًا بالوفاء بوعودهم، لأننا فور إبرام مذكرة 22 أكتوبر حصلنا على الموافقة على تنفيذها من الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها".
 
وحول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية، قال لافروف: "إنه يشكك في حيادية قيادة المنظمة لدى إعداد هذا التقرير".

سيرجي لافروف

الأكراد

سوريا

موسكو

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