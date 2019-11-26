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دى نيرو ينتقد رئاسة ترامب ويرحب بترشّح بلومبرج لخوض الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:25 م
دى نيرو ينتقد رئاسة ترامب ويرحب بترشّح بلومبرج لخوض الانتخابات الرئاسية روبرت دي نيرو
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 وصف النجم الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو الحياة بالنسبة للأمريكيين خلال فترة رئاسة دونالد ترامب بـ"الحياة في أسرة ترتكب انتهاكات بحق أفرادها"، مبديا ترحيبه بترشّح الملياردير مايكل بلومبرج لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي.
 
وقال دي نيرو - في تصريحات تليفزيونية نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أجزاء منها، اليوم الثلاثاء: "إنه حقا... وضع خطير الذي نحن فيه"، واصفا الرئيس الأمريكي بأنه "رئيس مزيف" و"أحمق". 
 
وأضاف: "إنها مثل الحياة في أسرة ترتكب انتهاكات بحق أفرادها، تشعر بأنك لا تعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، ما الشيء المجنون الذي سيحدث بعد ذلك، ما الذي سيجعلك تقول 'ماذا سيحدث بحق الجحيم؟'"
 
وردا على سؤاله عن إعلان الملياردير وعمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج اعتزامه خوض السباق التمهيدي بالحزب الديمقراطي لنيل بطاقة الترشح في الانتخابات الرئاسية، أبدى نجم أفلام هوليوود صاحب الـ76 عاما إعجابه بالرجل، قائلا إنه "يحاول فعل الشيء الصحيح". وتوقّع أن يكون بلومبرج مرشحه المفضل في الانتخابات.
 
كما أشاد بالمرشح الديمقراطي الآخر وعمدة مدينة ساوث بيند في إنديانا، بيت بوتيجيج، قائلا: "أنا أحبه... لكنها مسألة أنه لا زال صغيرا، لديه وقت، لكن علينا تجاوز هذا الوضع الفظيع"، على حد تعبيره.

روبرت دي نيرو

دونالد ترامب

إنديانا

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