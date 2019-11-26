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حبس عاطل وربة منزل متهمين بسرقة 7 شقق ومحال تجارية فى الجيزة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:49 م
حبس عاطل وربة منزل متهمين بسرقة 7 شقق ومحال تجارية فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس عاطل وربة منزل، لاتهامها بـسرقة 7 شقق ومحلات تجارية بالعجوزة، والطالبية، وبولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، سبق اتهامه فى 13 قضية "سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة وسائل نقل" وربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة، بسرقة عدد من المساكن والمتاجر.

بإعداد عدة أكمنة للمتهمين تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق ومحلات بالعجوزة، والطالبية، وبولاق الدكرور، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

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