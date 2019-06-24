تجديد حبس 3 متهمين بسرقة محل هواتف بالتجمع الخامس 15يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة محل هواتف محمول بالتجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون هم "عاصم.م"، و"خالد. م"، و"شريف.ع ".أمام النيابة، بارتكابهم واقعة سرقة محل هواتف محمول بمنطقة التجمع الخامس بالكامل، وأرشدوا عن مكان المسروقات بشقة ملك المتهم الثاني بالسلام.

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا يفيد بسرقة محل لهواتف المحمول بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.