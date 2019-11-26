تطبيع عينى عينك.. حساب إسرائيل بالعربية يبارك لعمرو واكد التعاون السينمائى

كتب هيثم سلامة

أشاد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الكيان الصهيوني بتعاون الفنان عمرو واكد مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت فى فيلم جديد، والذى يدعى الوطنية ويهاجم الدولة المصرية ويشكك فى قيادتها، ليظهرعلى حقيقية وتنهال التهانى والتبريكات من إسرائيل، بينما تلقى ردود أفعال غاضبة من رواد السوشيال ميديا وصفته بالخائن والمضلل.



حساب إسرائيل بالعربية على تويتر

وقال حساب إسرائيل بالعربية :"بعيدا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية.. يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمر واكد يشارك الى جانب بطلة فيلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد" وأضاف:"نتمنى لهما النجاح والتألق في أعمال سينمائية جديدة. والى المزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".

أثارت تغريدة حساب إسرائيل بالعربية عدد من المغردين، حيث قال أحد المغردين :" ياعم المناضل بتتكلم عن الحق وحقوق الناس ونسيت اكبر قضية حق فالعالم وهي قضية فلسطين وتحط ايدك في ايدهم ودا اكبر دليل يدينك انك كداب وانك شخص مش محترم"، وأضاف أخر:" دا خبر أحزن كل المصريين و العرب"، وكتب أحد المغردين قائلاً:" مبروك يا وطني يابتاع الشعارات".