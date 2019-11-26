البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد الدراسات القبطية

سارة علام

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء حفل تخريج دفعة جديدة من معهد الدراسات القبطية وذلك على مسرح الانبا رويس بالكاتدرائية وسط حضور عدد غير قليل من الأساقفة وأسر الخريجين.

تأسس المعهد عام 1054 وهدفه الرئيسى "التراث القبطى" من (لاهوت وفن وموسيقى وألحان وآثار وعمارة وتاريخ ولغة وأدب واجتماع ودراسات إفريقية). بحثا، وتحقيقا، وترجمة، ونشرا، وتسجيلا أو تدوينا وترميما وتعليما مع تداوله مع الجامعات والمراكز والهيئات الأجنبية التي بها تخصصاته. وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية عنه.