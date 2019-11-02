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نصائح للتعايش مع مرض الذئبة أثناء الحمل لمنع المضاعفات والتسمم

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:00 ص
نصائح للتعايش مع مرض الذئبة أثناء الحمل لمنع المضاعفات والتسمم كيفية التعايش مع مرض الذئبة خلال الحمل
كتبت إيناس البنا

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على الرغم من أن  مرض الذئبة من الأمراض المناعية الخطيرة، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يقلل من فرص المرأة في الحمل، ولكنه فى الوقت نفسه يفرض المزيد من فرص حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

وفقا لموقع " womenshealthmag " يحتاج الحمل إلى رعاية مناسبة، خاصةً عند وجود حالة مرضية، تعتبر جميع حالات الحمل المصابة بمرض الذئبة معرضة بدرجة عالية لخطر المضاعفات ، وفي حوالي 50 ٪ من الحالات ، تعاني النساء من مضاعفات مثل  الولادة المبكرة ، وتسمم الحمل ، وخطر الإجهاض ، ومشاكل القلب عند الطفل.

يعد الفحص الطبي المنتظم قبل الولادة أمرًا مهمًا لجميع النساء ، لكن أكثر من ذلك في حالة المرأة المصابة بمرض الذئبة، وذلك لأن العديد من الحالات الصحية المحتملة يمكن أن توضع في مهدها إذا بدأ العلاج في وقت مبكر.

 نصائح لتجنب مضاعفات الذئبة أثناء الحمل
 

أثناء الحمل، يمكنك إدارة المضاعفات بشكل أفضل من خلال النصائح التالية -

زيارة طبيبك  باستمرار
 

من المهم للمرأة المصابة بمرض الذئبة أن تراقب حالتها في كثير من الأحيان لأن هناك فرصة متزايدة لحدوث التشوهات او الولادة المبكرة، فيجب مراقبة نمو الطفل باستمرار لان ربع حالات الحمل للنساء المصابات بالذئبة يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة للطفل، ويحدث هذا بسبب تسمم الحمل الذي يسبب تورم أنسجة الجسم. 

تجنب التعب  عن طريق الاسترخاء
 

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي أمر مهم لجميع النساء الحوامل، ولكن فى  حالة إصابة  المرأة  بمرض الذئبة ، يصبح أخذ قسط من الراحة أكثر أهمية مع التغذية الجيدة، لذا حافظى على توازن وزنك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ويجب ألا تتسبب أنشطتك في الألم أو التعب.

 

الإبتعاد عن العوامل التى تزيد من حدة الذئبة
 

زيادة حدة  الذئبة أثناء الحمل ليست شائعة، ولكن أبلغت بعض النساء في الواقع عن تحسن في أعراض مرض الذئبة أثناء الحمل، في حال واجهت التوهجات ، اطلب من طبيبك أن يخبرك ما إذا كان ذلك بسبب مرض الذئبة أو أحد أعراض الحمل. تحتاج إلى التأكد من تشابه الذئبة والتوهجات التي تحدثها الحمل. تورم المفاصل ، وتراكم السوائل ، والطفح الجلدي في الوجه والتغيرات في الشعر هي بعض مضاعفات بمرض الذئبة ، وهي نفس علامات التوهج الناتج عن الحمل.


 

تجنب ارتفاع ضغط الدم
 

واحدة من أصل خمسة حالات الحمل الذئبة يؤدي إلى تسمم الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو أكثر شيوعا في النساء الذين يدخنون، وتكون الطريقة الوحيدة لعلاج تسمم الحمل هي الولادة المبكرة.

 

 


الذبئة

الحمل

تسمم الحمل

ارتفع ضغط الدم

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