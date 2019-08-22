سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 07:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

حافظى على جنينك واعرفى علامات الولادة المبكرة.. منها ألم أسفل الظهر

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:00 ص
حافظى على جنينك واعرفى علامات الولادة المبكرة.. منها ألم أسفل الظهر الولادة المبكرة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الولادة المبكرة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة طفلك، وتحدث الولادة المبكرة قبل 37 أسبوعًا من الحمل، ومع ذلك فإن الأطفال المولودين قبل 34 أسبوعًا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المختلفة وتنتهي 75٪ من هذه الولادات بالوفاة، وفقاً لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

الولادة المبكرة 1
الولادة المبكرة 

علامات وأعراض الولادة المبكرة

عند ظهور أي من هذه الأعراض يجب عليك الذهاب إلى طوارئ أحد المستشفيات في أقرب وقت ممكن.

-تسرب السائل الأمنيوسي، إذا لاحظت الأم ذلك، فينبغي عليها زيارة الطبيب على الفور.

-تقلصات الرحم، الانقباضات المنتظمة والمتكررة، واحدة كل عشر دقائق، هي علامة على المخاض.

-تشنجات في الرحم، إذا كانت الانقباضات خفيفة، فقد تشعرين ببعض الألم في رحمك يمكن أن يخلط بينه وبين ألم البطن، خاصة إذا كان مصحوبًا بالإسهال.

- تغييرات في الإفرازات المهبلية، يمثل وجود كمية أو سمك أكبر، بما في ذلك التغيرات في اللون، علامة أخرى على الولادة المبكرة.

-إذا كانت المرأة معرضة لخطر الولادة المبكرة، فلا يجب التغاضي عن هذه الأعراض، حتى ألم أسفل الظهر الخفيف أو الضغط على الأعضاء التناسلية (كما لو كان الطفل يضغط لأسفل) قد يشير أيضًا إلى اقتراب الولادة.

مخاطر الولادة المبكرة

من المهم للغاية الانتباه إلى الأعراض السابقة، لإنقاذ طفلك قبل فوات الأوان، حيث إن تجاهل هذه الأعراض قد يسبب وفاة الجنين، لهذا هناك ارتفاع فى معدل الوفيات المرتبطة بهذا النوع من الولادة.

كما قد يعاني الطفل المولود مبكرًا من العديد من المشكلات إذا لم يتلق رعاية طبية عاجلة، وبالتالي، إذا كنتِ تشعرين بألم خفيف في الظهر، أو ضغط في الرحم، أو تغير الإفرازات، راجعى طبيبك فورًا.

 


مخاطر الولادة المبكرة

الولادة المبكرة

اضرار الولادة المبكرة

الولادة

الاطفال المبتسرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة