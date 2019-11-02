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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث دراجة نارية بالغربية

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:58 م
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث دراجة نارية بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق دمنهور الوحش التابع لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بورود إشارة من مستشفى زفتى العام بمصرع "وحيد فوزى " مقيم بقرية دمنهور التابعة لمركز زفتى ، وإصابة كلا من " ادهم عبدالنبى عبد العاطى " مقيم بمحافظة المنوفية ، " محمد فتوح فيصل " مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وتم نقلة إلى مستشفى جامعة طنطا ، وذلك إثر حادث تصادم دراجتين بخارية بطريق دمنهور الوحش .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى زفتى العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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