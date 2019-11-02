الغرف التجارية: استقرار أسعار الخضروات للشهر السادس على التوالى

كتب هانى الحوتى

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار معظم الخضروات واصلت استقرارها للشهر السادس على التوالى، باستثناء بعض السلع التى شهدت تراجع بعد ارتفاعها فى بداية موسم زراعتها، مثل الفاصوليا والبسلة، مستعرضاً أسعار الجملة لبعض أنواع الخضروات، إذ استقر سعر البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيه للكيلو، الطماطم بين 2.5-3.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا تراجع سعرها من 25 جنيه للكيلو إلى 5-7 جنيه للكيلو، السبانخ تراجع سعرها من 14 جنيه إلى بين 6 إلى 8 جنيه، البصل بين 2.5 إلى 3 جنيه للكيلو.

وأضاف نجيب، لـ"اليوم السابع" أما بالنسبة للفاكهة، تراجع متوسط أسعارها بنسبة 20% عن الموسم الماضى، إذ تراجعت أسعار العنب والجوافة والبلح والرمان بين 15-20%، مرجعا أسباب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بسبب التوسع فى مشروعات الصوب والزراعية واستصلاح الأراضى ومنح قروض ميسرة لصغار المزراعين.

وتوقع نجيب، استمرار استقرار أسعار الخضروات والفاكهة حتى نهاية العام، إلا أنه رهن ذلك باستقرار الأحوال الجوية، لأن الخضار والفاكهة أكثر تأثراً بالأحوال الجوية، مطالباً فى نهاية حديثه الدولة بإنشاء قاعدة بيانات عن حجم إنتاج المحاصيل وحجم الاستهلاك، والنسبة المسموحة للتصدير حتى تنجح فى ضبط الأسعار وفى الوقت نفسه تحقيق عائد للمزارعين.