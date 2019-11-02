سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 09:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرف التجارية: استقرار أسعار الخضروات للشهر السادس على التوالى

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:00 ص
الغرف التجارية: استقرار أسعار الخضروات للشهر السادس على التوالى سوق خضر - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حاتم نجيب،  نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار معظم الخضروات واصلت استقرارها للشهر السادس على التوالى، باستثناء بعض السلع التى شهدت تراجع بعد ارتفاعها فى بداية موسم زراعتها، مثل الفاصوليا والبسلة، مستعرضاً أسعار الجملة لبعض أنواع الخضروات، إذ استقر سعر البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيه  للكيلو، الطماطم بين 2.5-3.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا تراجع سعرها من 25 جنيه للكيلو إلى 5-7 جنيه للكيلو، السبانخ تراجع سعرها من 14 جنيه إلى بين 6 إلى 8 جنيه، البصل بين 2.5 إلى 3 جنيه للكيلو.
 
وأضاف نجيب، لـ"اليوم السابع" أما بالنسبة للفاكهة، تراجع متوسط أسعارها بنسبة 20% عن الموسم الماضى، إذ تراجعت أسعار العنب والجوافة والبلح والرمان بين 15-20%، مرجعا أسباب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بسبب التوسع فى مشروعات الصوب والزراعية واستصلاح الأراضى ومنح قروض ميسرة لصغار المزراعين.
 
وتوقع نجيب، استمرار استقرار أسعار الخضروات والفاكهة حتى نهاية العام، إلا أنه رهن ذلك باستقرار الأحوال الجوية، لأن الخضار والفاكهة أكثر تأثراً بالأحوال الجوية، مطالباً فى نهاية حديثه الدولة بإنشاء قاعدة بيانات عن حجم إنتاج المحاصيل وحجم الاستهلاك، والنسبة المسموحة للتصدير حتى تنجح فى ضبط الأسعار وفى الوقت نفسه تحقيق عائد للمزارعين.
 

الغرف التجارية

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

اسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة