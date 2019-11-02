سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 07:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الذكورة والبدانة أهمها.. عوامل تعرضك للإصابة بمرض النقرس

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:00 ص
الذكورة والبدانة أهمها.. عوامل تعرضك للإصابة بمرض النقرس النقرس-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
النقرس هو شكل شائع من التهاب المفاصل الالتهابي المؤلم للغاية، وكثيرا ما يؤثر على مفصل واحد في وقت واحد غالبًا ما يكون مفصل الإصبع الكبير، هناك أوقات تصبح الأعراض فيها أسوأ والمعروفة باسم التوهجات والأوقات التي لا توجد فيها أعراض.

نوبات النقرس المتكررة يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل النقرسي ، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، لا يوجد علاج لمرض النقرس. 

ما هي علامات وأعراض النقرس؟

تبدأ نوبات النقرس فجأة ويمكن أن تستمر أيامًا أو أسابيع، وتتبع هذه التوهجات فترات طويلة من المغفرة أسابيع أو شهور أو سنوات دون أعراض قبل أن يبدأ التوهج الآخر، يحدث النقرس عادة في مفصل واحد فقط في كل مرة .
قد تشمل الأعراض في المفصل (المفاصل) المتأثر:
    ألم ، وعادة ما تكون شديدة، تورم، احمرار،حراره.

ما الذي يسبب النقرس؟

يحدث النقرس نتيجة لحالة تعرف باسم فرط حمض يوريك الدم ، حيث يوجد الكثير من حمض اليوريك في الجسم، يصنع الجسم حمض اليوريك عندما ينهار البيورينات الموجودة في الجسم والأطعمة التي تتناول، عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الجسم ، يمكن أن تتراكم بلورات حمض اليوريك (بولات أحادية الصوديوم) في المفاصل والسوائل والأنسجة داخل الجسم، فرط حمض يوريك الدم لا يسبب دائما النقرس ، وفرط حمض يوريك الدم بدون أعراض النقرس لا يحتاج إلى علاج.
 

ما يزيد من فرصك لمرض النقرس؟

فيما يلي زيادة احتمال إصابتك بفرط حمض يوريك الدم ، مما يؤدي إلى الإصابة بالنقرس:
أن تكون ذكرا.
أن تكون بدينا.
وجود بعض الظروف الصحية مثل فشل القلب الاحتقانى،ارتفاع ضغط الدم، مقاومة الانسولين، متلازمة الأيض،داء السكري،ضعف وظائف الكلىن استخدام بعض الأدوية ، مثل مدرات البول (حبوب الماء)، شرب الكحول خطر النقرس أكبر مع زيادة تناول الكحول،تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الغنية بالفركتوز (نوع من السكر)، اتباع نظام غذائي غني بالبورينات والذي ينقسم الجسم إلى حمض اليوريك، تشمل الأطعمة الغنية بالبورين اللحم الأحمر وبعض أنواع المأكولات البحرية .
 
 

النقرس

مرض النقرس

اعراض النقرس

التهاب المفاصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة