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البروكلى أفضل اختيار لمرضى النقرس.. اعرف السبب

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:00 ص
البروكلى أفضل اختيار لمرضى النقرس.. اعرف السبب آلام النقرس - أرشيفية
كتبت هند عادل

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النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل الذى يمكن السيطرة عليه غالبًا من خلال مراقبة النظام الغذائى للمريض، فمن المهم تجنب الأطعمة الغنية بحمض اليوريك لأن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يزيد من يتفاقم الأعراض.
 
ووفقا لموقع " healthline" هناك الكثير من الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة منخفضة من حمض اليوريك، البروكلى هو واحد منهم،  لهذا السبب يعد البروكلى خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

لماذا البروكلي جيد لمرض النقرس؟

منخفض فى البيورينات

البيورينات هى مقدمة لحمض اليوريك الذي يمكن أن يسهم فى النقرس، ويحتوى البروكلى على  حوالى 70 ملليجرام من البيورينات لكل 100 جرام مما يجعله خيار جيد لمن يعانون من النقرس وبالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يحاولون تناول نظام غذائي صحي).

غني بفيتامين c

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين c يمكن أن يساعد في الحد من نوبات النقرس، فيتامين C يساعد على تقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم.

يحتوى على  مضادات الأكسدة عالية

يحتوى البروكلى على العديد من المركبات المضادة للأكسدة (مقاتلات الالتهاب)، اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على البروكلي يمكن أن يساعد في محاربة العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك النقرس.
 
سواء كنت تفضل السيقان أو الأزهار فإن جميع أجزاء البروكلى تحتوى على مركبات مغذية تفيد الأشخاص الذين يعانون من النقرس. 
 
والنقرس هو نتيجة لحالة يطلق عليها الأطباء فرط حمض يوريك الدم، يبدأ حمض اليوريك الزائد في التجمع في المفاصل والأنسجة وسوائل الجسم، نتيجة لذلك يصاب بعض الأشخاص بأعراض النقرس.
 
عوامل الخطر الأخرى لمرض النقرس تشمل: البدانة، ووجود حالات صحية مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ضعف وظائف الكلى أو قصور القلب الاحتقاني.
 
غالباً ما يتطلب منع نوبات النقرس المستقبلية مجموعة من التغييرات فى نمط الحياة، وفى بعض الأحيان الأدوية، ولكن يجب إجراء تغييرات في النظام الغذائى. 
 
والأطعمة التالية تحتوى على نسبة عالية من اليوريك: 
  • المشروبات الكحولية، خاصة البيرة.
  • اللحوم الحمراء مثل لحم البقر.
  • المأكولات البحرية.
  • المحار مثل المحار أو بلح البحر.
  • المشروبات الغازية المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة.

النقرس

فوائد البروكلى

فوائد البروكلى لمرضى النقرس

مرض النقرس

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