الثلاثاء.. جامعة القاهرة والرقابة الإدارية تنظمان ندوة قيم النزاهة والشفافية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى بيان له، إن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير ليس فقط فى مكافحة الفساد، ولكن أيضًا فى مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير فى وضع الآليات التى تكفل الحد منه، ومن الملاحظ انها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التى تطور العمل الحكومى فى إطار من الشفافية والنزاهة، ونحن سعداء فى جامعة القاهرة بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية فى العديد من الملفات الإستراتيجية.

وأضاف الخشت، أن هذه الندوة سيكون لها دور كبير فى توعية منسوبى الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتى على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة لأن غيابها يفتح مجالًا للتلاعب خاصة فى ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات، مؤكدًا أن تطبيق قواعد الحوكمة بالجامعة ساهم فى مكافحة الفساد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذه الندوة تأتى فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ومشروع تطوير العقل المصرى لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافى والفنى للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة فى شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.