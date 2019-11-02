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الثلاثاء.. جامعة القاهرة والرقابة الإدارية تنظمان ندوة قيم النزاهة والشفافية

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:46 م
الثلاثاء.. جامعة القاهرة والرقابة الإدارية تنظمان ندوة قيم النزاهة والشفافية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية اللواء أ.ح. شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اللواء دكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، وذلك الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة والنواب و عمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والعاملين.
 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى بيان له، إن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير ليس فقط فى مكافحة الفساد، ولكن أيضًا فى مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير فى وضع الآليات التى تكفل الحد منه، ومن الملاحظ انها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التى تطور العمل الحكومى فى إطار من الشفافية والنزاهة، ونحن سعداء فى جامعة القاهرة بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية فى العديد من الملفات الإستراتيجية.

 

وأضاف الخشت، أن هذه الندوة سيكون لها دور كبير فى توعية منسوبى الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتى على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة لأن غيابها يفتح مجالًا للتلاعب خاصة فى ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات، مؤكدًا أن تطبيق قواعد الحوكمة بالجامعة ساهم فى مكافحة الفساد.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذه الندوة تأتى فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ومشروع تطوير العقل المصرى لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافى والفنى للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة فى شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.

 


جامعة القاهرة

الرقابه الاداريه

رئيس جامعه القاهره

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