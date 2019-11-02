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أمريكا تبدى ترحيبها بأى جهود تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:00 ص
أمريكا تبدى ترحيبها بأى جهود تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة العراق
كتب محمد جمال

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أبدت الولايات المتحدة ترحيبها بأى جهود جادة تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة فى المجتمع العراقي، داعيةً الحكومة العراقية للاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

جاء ذلك فى بيان الخارجية الأمريكية الصادر اليوم، الذى أوضحت فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب الوضع عن كثب فى العراق، داعيةً جميع الأطراف إلى نبذ العنف.


وأكد البيان أن التحقيق الذى أجرته حكومة العراق فى أحداث العنف فى أوائل أكتوبر، يفتقر إلى مصداقية كافية، مشيراً إلى ضرورة تخفيف القيود الشديدة المفروضة مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير.


وجدد البيان التأكيد على مواصلة الحكومة الأمريكية فى دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقى وأمن العراق واستقراره وسيادته.


العراق

احتجاجات

تظاهرات

أمريكا

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