58 إماما يتنافسون بمسابقة الأوقاف الثقافية الكبرى غدا

كتب - إسماعيل رفعت

تختبر وزارة الأوقاف 58 إماما ينافسون بالمسابقة الثقافية الكبرى، وطالبتهم الوزارة بالحضور إلى مقر ديوان عام الوزارة، كل فى اليوم المحدد له، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحًا للأهمية.

من لهم حق المقابلة يوم الأربعاء 13 نوفمبر

1. أحمد عبد المعبود رمضان حفنى الأقصر

2. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندى القليوبية

3. حسن عبد الكريم حسن عسران الأقصر

4. أحمد محمد أحمد عطية الشرقية

5. أحمد حامد حسن على القاهرة

6. طه محمود طه عبد الكريم قنا

7. مصطفى عثمان أحمد عثمان أسيوط

8. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

9. محمد أحمد زين خليفة أسيوط

10. أحمد سيد محمد درويش بني سويف

11. أحمد صابر محمد ابو العلا بنى سويف

12. محمود توفيق الزناتى السيد الزناتى دمياط

من لهم حق المقابلة يوم الأحد الموافق 17/ 11/ 2019م :

1. شعيب عبد الشفوق عشرى سليم الأقصر

2. على صديق أمير عمر الأقصر

3. متولى محمد متولى أحمد الأقصر

4. ياسر محمود محمد محمد أبو عجور الجيزة

5. محمد يوسف بدرى أحمد سوهاج

6. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية

7. محمد محمد عبد المنعم علوان الغربية

8. عبد الخالق عبدالعال عبد الرحيم خليل قنا

9. حسنى السيد أحمد يوسف قنا

10. علي عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ

11. سامى حسن سيف عثمان كفر الشيخ

12. طارق محيى الدين محمد الطواب المنوفية

13. ياسر محيى الدين محمد الطواب المنوفية

14. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم المنيا

15. أحمد عبد اللطيف محمد على الشرقية

من لهم حق المقابلة يوم الاثنين الموافق 18/ 11/ 2019م :

1. محمد على مصطفى أحمد عبد الواحد الشرقية

2. محمود عبد النبى محمد عبد المجيد الجيزة

3. محمود محمود أحمد بدر بديوى الغربية

4. مصطفى فتحى مصطفى زغلول الدقهلية

5. أحمد الشربينى الشربينى شلبى دمياط

6. ربيع جمعة زكريا حمد فرج كفر الشيخ

7. طه سيد سيد محمد أسيوط

8. أحمد عبد العاطى مصطفى نصار المنوفية

9. محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء

10. محمد عمرو عبد الله حتيتة الفيوم

11. أحمد مرسي عبد الرؤوف المرسى البحيرة

12. عمرو محمد هداية عبد السميع الشرقية

13. أحمد محمد فتحى عبد المجيد عثمان دمياط

14. فهمى أحمد فهمى عبد العزيز المنيا

15. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط

16. حمدى عبد العظيم السيد بدوى البحيرة

17. حسن جمال حسن السيد الأقصر

18. عبد الله إبراهيم جمعة عبد الجواد أسوان

19. سامح محمد خطاب الشامى القليوبية

20. المعتز بالله الكامل محمد علي عبد اللطيف بني سويف

21. عبد الله عطية عيسى محمد أسوان

22. أسامة إبراهيم عوض العزبي سلال دمياط

23. محمد عبد الرحيم محمد عبد الله أسيوط

24. عبد الهادي عبد الدايم عبد الهادي عبد الدايم أسيوط

25. محمد عمر عبد الجليل أبوزيد المنيا

26. كارم رضوان حافظ محمود الجيزة

27. إبراهيم يوسف ابراهيم حمادى البحيرة

28. يوسف محمد محمد علي الجيزة

29. بسيوني إبراهيم يوسف خضر كفر الشيخ

30. أحمد محمد صبحي محمد القليوبية

31. محمد نور الدين أحمد عبد العال القاهرة.