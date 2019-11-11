السبت.. اختبار 56 داعية للالتحاق بدورة الحاسب والسوشيال

​كتب - إسماعيل رفعت

نبهت وزارة الاوقاف، على جميع الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية من الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ولم يستكملوا دراسة الحاسب الآلي والراغبين في استكمال الدراسة بالأكاديمية ضرورة الحضور يوم السبت 23 / 11 / 2019م لمركز المعلومات بديوان عام الوزارة لإجراء التقييم مع إعداد أنفسهم لاختبار قياس مستوى ومن يتخلف فلن يلتحق بالدورة أو يحصل على شهادة الأكاديمية إلا بعد حصوله على شهادة الرخصة الدولية (ICDL) بمعرفته وعلى حسابه الخاص من إحدى الجهات المعتمدة في إصدار شهادة الرخصة الدولية (ICDL) علمًا بأن هذه الفرصة هي الأخيرة في استكمال دراسة الحاسب الآلي بالأكاديمية لهذه الدفعة.

واعلنت الاوقاف، أسماء ممن تقدموا للتقييم للالتحاق بدورات الحاسب الآلي والسوشيال ميديا سابقا ضرورة الحضور الأحد 24 / 11 / 2019م لمركز المعلومات بديوان عام الوزارة للمقابلة النهائية للالتحاق بالدورة القادمة وجاءت الاسماء على النحو التالى:

1ـ أحمد سعد المهدى

2ـ أحمد محمد عبد العظيم

3ـ اسماعيل فارس محمد عقيل

4ـ الحسين عبد الفتاح محمود

5ـ أبو بكر محمد بسيوني سالم

6ـ أحمد جودة زكي سيد

7ـ أحمد عبد الصبور أحمد

8ـ أحمد عبد القادر عبد الغني

9ـ أحمد عبد المعبود رمضان

10ـ أشرف إبراهيم عبد المعطي

11ـ أيمن رزق عبد المولى حسب الله

12ـ بيعيش عبد الباسط السلوسي

13ـ تامرمحمد احمد عبد العال

14ـ تيسير محمد الفتوح محسن

15ـ جمال عزوز محمدبن عزوز

16ـ جمال عزوز محمدين عزوز

17ـ خالد سيد جوده

18ـ رمضان محمد أنور حنفي

19ـ صلاح محمد عبد الصبور

20ـ طارق زكريا عبد الهادي جمال الدين

21،ـ عادل سمير أحمد حسان

22ـ عاطف رجب محمد ابو عيد

23ـ عبد الحميد سلامة عبد الحميد

24ـ عبد الحميد سلامه عبد الحميد

25ـ عبد الحميد عبد الوهاب

26ـ عبد الرحمن جمعة السيد شلش

27ـ عبد الرحيم عبد الرؤوف علي

28ـ عبد الله محمد إبراهيم السيسي

29ـ على احمد على احمد

30ـ عمر عبده حمزة محفوظ

31ـ عوض عوده سلامه

32ـ فراج حسنين محمد حسنين

33ـ فوزي فاروق فايز مصطفى

34ـ ماجد حربي عبد الوهاب

35ـ محسن عمر يعقوب عبدالعزيز

36ـ محمد احمد محمد عبد الرحمن

37ـ محمد السيد عبد العاطي عمران

38ـ محمد السيد عمران

39ـ محمد ثابت عبد العال عثمان

40ـ محمد جمعة عبد الرحيم محمد

41ـ محمد رزق محمد اسماعيل

42ـ محمد عبد العال محمد علي

43 محمد عبد الكريم محمود سلام

44 محمد عبدالعال محمد على

45 محمد علي سيد حسن

46 محمد محمد البيومى محمود

47 محمد محمد مسعد

48 محمد نصر عبد اللطيف

49 محمد يوسف حمود عطا الله

50 محمود سلمان جمعة سلمان

51 محمود عبد الوهاب أحمد

52 محمود محمد صلاح زعتر

53 محمود محمد محمود سليمان

54 مصطفى كمال صبحي عبد التواب

55 معتمد سلامة شعبان عبد الواحد

56 هاني عبد اللطيف عبده عبد الله.