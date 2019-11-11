السبت.. اختبار 56 داعية للالتحاق بدورة الحاسب والسوشيال

نبهت وزارة الاوقاف، على جميع الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية من الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ولم يستكملوا دراسة الحاسب الآلي والراغبين في استكمال الدراسة بالأكاديمية ضرورة الحضور يوم السبت 23 / 11 / 2019م لمركز المعلومات بديوان عام الوزارة لإجراء التقييم مع إعداد أنفسهم لاختبار قياس مستوى ومن يتخلف فلن يلتحق بالدورة أو يحصل على شهادة الأكاديمية إلا بعد حصوله على شهادة الرخصة الدولية (ICDL) بمعرفته وعلى حسابه الخاص من إحدى الجهات المعتمدة في إصدار شهادة الرخصة الدولية (ICDL) علمًا بأن هذه الفرصة هي الأخيرة في استكمال دراسة الحاسب الآلي بالأكاديمية لهذه الدفعة.
واعلنت الاوقاف، أسماء ممن تقدموا للتقييم للالتحاق بدورات الحاسب الآلي والسوشيال ميديا سابقا ضرورة الحضور الأحد 24 / 11 / 2019م لمركز المعلومات بديوان عام الوزارة للمقابلة النهائية للالتحاق بالدورة القادمة وجاءت الاسماء على النحو التالى:
1ـ أحمد سعد المهدى
2ـ أحمد محمد عبد العظيم
3ـ اسماعيل فارس محمد عقيل
4ـ الحسين عبد الفتاح محمود
5ـ أبو بكر محمد بسيوني سالم
6ـ أحمد جودة زكي سيد
7ـ أحمد عبد الصبور أحمد
8ـ أحمد عبد القادر عبد الغني
9ـ أحمد عبد المعبود رمضان
10ـ أشرف إبراهيم عبد المعطي
11ـ أيمن رزق عبد المولى حسب الله
12ـ بيعيش عبد الباسط السلوسي
13ـ تامرمحمد احمد عبد العال
14ـ تيسير محمد الفتوح محسن
15ـ جمال عزوز محمدبن عزوز
16ـ جمال عزوز محمدين عزوز
17ـ خالد سيد جوده
18ـ رمضان محمد أنور حنفي
19ـ صلاح محمد عبد الصبور
20ـ طارق زكريا عبد الهادي جمال الدين
21،ـ عادل سمير أحمد حسان
22ـ عاطف رجب محمد ابو عيد
23ـ عبد الحميد سلامة عبد الحميد
24ـ عبد الحميد سلامه عبد الحميد
25ـ عبد الحميد عبد الوهاب
26ـ عبد الرحمن جمعة السيد شلش
27ـ عبد الرحيم عبد الرؤوف علي
28ـ عبد الله محمد إبراهيم السيسي
29ـ على احمد على احمد
30ـ عمر عبده حمزة محفوظ
31ـ عوض عوده سلامه
32ـ فراج حسنين محمد حسنين
33ـ فوزي فاروق فايز مصطفى
34ـ ماجد حربي عبد الوهاب
35ـ محسن عمر يعقوب عبدالعزيز
36ـ محمد احمد محمد عبد الرحمن
37ـ محمد السيد عبد العاطي عمران
38ـ محمد السيد عمران
39ـ محمد ثابت عبد العال عثمان
40ـ محمد جمعة عبد الرحيم محمد
41ـ محمد رزق محمد اسماعيل
42ـ محمد عبد العال محمد علي
43 محمد عبد الكريم محمود سلام
44 محمد عبدالعال محمد على
45 محمد علي سيد حسن
46 محمد محمد البيومى محمود
47 محمد محمد مسعد
48 محمد نصر عبد اللطيف
49 محمد يوسف حمود عطا الله
50 محمود سلمان جمعة سلمان
51 محمود عبد الوهاب أحمد
52 محمود محمد صلاح زعتر
53 محمود محمد محمود سليمان
54 مصطفى كمال صبحي عبد التواب
55 معتمد سلامة شعبان عبد الواحد
56 هاني عبد اللطيف عبده عبد الله.
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