وكتب سافاليتا - في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - "أستقيل بصفتي وزيرا للدفاع للحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية".

وأكد أنه هو ورئيس بوليفيا المستقيل القائد الأعلى للقوات المسلحة إيفو موراليس "لم يصدرا أية أوامر للجنود والبحارة باستخدام الأسلحة ضد شعبنا، ولن نفعل ذلك أبدًا.. وإذا استخدم الجيش أسلحة ضد الشعب، فستكون هذه مسؤولية من اتخذ هذا القرار".