مقتل 10 واعتقال 8 من مسلحى طالبان وداعش فى عمليات أمنية بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

نفذت القوات الخاصة الأفغانية فى العاصمة كابول وإقليمى بغلان وننجارهار عمليات أمنية أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي طالبان وداعش واعتقال 8 آخرين.

وقال مسؤولون عسكريون اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول.



وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان.

وتابعوا أن القوات الخاصة قتلت 4 من مسلحي داعش خلال غارة أخرى في منطقة أشين في ننجارهار، مضيفين أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال نفس الغارة.



ولم تعلق حركة طالبان أو تنظيم داعش على هذه العمليات حتى الآن.