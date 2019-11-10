أفغانستان تعلن هزيمة داعش فى ولاية "ننغرهار"

كتب محمد تهامى زكى

أعلن مسعود أندرابى، وزير الداخلية الأفغانى بالوكالة، اليوم الأحد، أن الفرع الأفغانى لتنظيم داعش الإرهابى، قد "هُزم" فى ولاية "ننغرهار" شرق البلاد، حيث كان يسعى لإقامة معقل له.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال "أندرابى" للصحفيين فى جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار، إن تنظيم داعش قد هُزم فى ننغرهار وتم تدمير مراكزه، فى خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين.

وأضاف وزير الداخلية الأفغانى: "سندمر قريبا آخر مراكز لهم بمساعدة الشعب وسنقضى عليهم بالكامل، هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى فى ولاية أخرى، مؤكدا أن تنظيم داعش يتكبّد "هزيمة كاملة" فى أفغانستان.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغيانى استسلام 32 مقاتلا فى تنظيم داعش للقوات الحكومية السبت.