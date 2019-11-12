مصرع ربة منزل صدمها قطار القاهرة - طنطا أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى المنوفية

لقت ربة منزل بسرس الليان بمحافظة المنوفية، مصرعها وذلك إثر إصطدام قطار القاهرة - طنطا حال عبورها شريط السكة الحديد، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد واصل قسم شرطة سرس الليان، باصطدام أحد القطارات بسيدة بمدينة سرس الليان دائرة القسم، ووفاتها.
بالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار خط منوف – طنطا، م. ش. م 45 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وفاتها متأثر بإصابتها بكسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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