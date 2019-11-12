محافظ الدقهلية: إزالة أى شارع لا يخدم المواطنين من المخطط التفصيلى

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إدارة التخطيط العمرانى بإزالة أى شارع موجود على المخطط التفصيلى لا يخدم المواطنين، قائلا: لابد أن نحافظ على حقوق المواطنين وأملاكهم والغرض الأساسى من إقامة الشوارع هو خدمة المواطنين.

جاء ذلك بعد أن تقدمت مواطنة من كفر الطويلة مركز طلخا بشكوى تتضرر فيها من وقف رخصة بناء لمنزلها بحجة وجود شارع على الخريطة وليس موجود على الطبيعة ولا يخدم أى مواطن آخر.

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالمحافظة لمعاينة منزل أبو زاهر ومراجعة رخصة البناء وحصر جميع المخالفات والتنسيق مع مجلس المدينة لإزالة جميع مخالفات شروط الترخيص.

جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين من قرية ابو زاهر مركز شربين بشكوى يتضرر فيها من قيام أحد الجيران بالبناء بالمخالفة لشروط الترخيص وبناء سلم للمنزل خارج خط التنظيم وغلق الشارع.