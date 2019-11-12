سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: إزالة أى شارع لا يخدم المواطنين من المخطط التفصيلى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:51 م
محافظ الدقهلية: إزالة أى شارع لا يخدم المواطنين من المخطط التفصيلى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إدارة التخطيط العمرانى بإزالة أى شارع موجود على المخطط التفصيلى لا يخدم المواطنين، قائلا: لابد أن نحافظ على حقوق المواطنين وأملاكهم والغرض الأساسى من إقامة الشوارع هو خدمة المواطنين.

 

جاء ذلك بعد أن تقدمت مواطنة من كفر الطويلة مركز طلخا بشكوى تتضرر فيها من وقف رخصة بناء لمنزلها بحجة وجود شارع على الخريطة وليس موجود على الطبيعة ولا يخدم أى مواطن آخر.

 

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالمحافظة لمعاينة منزل أبو زاهر ومراجعة رخصة البناء وحصر جميع المخالفات والتنسيق مع مجلس المدينة لإزالة جميع مخالفات شروط الترخيص.

 

جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين من قرية ابو زاهر مركز شربين بشكوى يتضرر فيها من قيام أحد الجيران بالبناء بالمخالفة لشروط الترخيص وبناء سلم للمنزل خارج خط التنظيم وغلق الشارع.

 

 


الدقهلية

التخطيط العمرانى بالدقهلية

مركز شربين

مشاكل المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى كامل لأقدم ديناصور بالعالم بالبرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى كامل لأقدم ديناصور بالعالم بالبرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة