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محافظ الدقهلية تكرم الفنان يونس شلبى ابن المنصورة بضمه لمتحف المشاهير

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:52 م
محافظ الدقهلية تكرم الفنان يونس شلبى ابن المنصورة بضمه لمتحف المشاهير الفنان الراحل يونس شلبى
الدقهلية شريف الديب

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تحل اليوم المرافق 12 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان يونس شلبي أحد أبناء محافظة الدقهلية، حيث ولد الفنان فى ميدان الطمهى بالمنصورة، وهو ما دفع محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم إلى ضم جميع مقتنياته إلى متحف المشاهير الجارى إنشاءه لجميع مشاهير المحافظة فى الفن والرياضة والثقافة والسياسة

 

ودرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة. وشارك فى عدد كبير من الأعمال السينمائية وجذب الانتباه بدور منصور فى المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكى وعادل إمام. قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقليًا فى كثير من مسرحياته.

 

ونجح شلبى فى الدراما التليفزيونية، ومن أشهر المسلسلات التى عمل فيها: "عيون"، و"الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللى استاهل"، بالإضافة إلى أدائه الصوتى فى مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" للمخرج محمود رحمي.

 

بدأ شلبى العمل فى السينما منذ عام 1975 فى فيلم "الظلال فى الجانب الاَخر"، وحصل على جائزة شرفية عن دوره فى فيلم "عشاق تحت العشرين" من المهرجان الـ28 للمركز الكاثوليكى عام 1980.

 

 يذكر أن مقر متحف أعلام الدقهلية تحت الإنشاء حاليا كان فى الأصل استراحة ملكية بناها الخديوى اسماعيل لوالدته فى ستينيات القرن التاسع عشر، بالتحديد فى عام 1863م، لتستريح فيه، وتخرج منه لنزهاتها النيلية حيث تتنزه "الوالدة باشا" بالذهبية خاصتها فى النيل، لذا بنى الخديوى اسماعيل مبنى الرصيف ليكون مرساة ترسو فيه السفن الملكية القادمة عبر نهر النيل أمامه، وأصبح المبنى بمثابة مدخل لمبانى القصر التى تضم مبنى النيابة، ومبنى المحكمة الابتدائية بشارع المختلط بمدينة المنصورة حاليا.

 


الدقهليه

يونس شلبي

ذكري وفاة يونس شلبي

مدينة المنصورة

متحف المشاهير

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