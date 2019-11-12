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مجلس دفاع إيطاليا قلق بشأن عواقب إنسانية وأمنية محتملة في سورية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:20 م
مجلس دفاع إيطاليا قلق بشأن عواقب إنسانية وأمنية محتملة في سورية تدهور الوضع نتيجة العدوان التركى
وكالات

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أعرب المجلس الأعلى للدفاع في إيطاليا، في أعقاب اجتماع ، برئاسة رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، عن القلق حيال الوضع المعقد في سورية، وما يترتب عليه من عواقب إنسانية وأمنية محتملة، في إشارة إلى العملية العسكرية والعدوان التركى على شمال شرق سورية.
 
وأفاد المجلس الأعلى للدفاع في بيان له وفق وكالة أنباء أكى الإيطالية : أن إيطاليا تؤكد الالتزام  بالمبادرات الرامية إلى الحفاظ على تماسك قوي بين الحلفاء، وتجنب ضياع النجاحات المهمة التى تحققت في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية في تلك المنطقة.
 

إيطاليا

سوريا

العدوان التركى

رئيس ايطاليا

الاوضاع الانسانيه

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