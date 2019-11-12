سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:17 م
لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأمين كلية الآداب بدرجة مدير عام، وكذلك التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام رعاية الشباب، ومدير عام المكتبات، ومدير عام المدن الجامعية ، ومدير عام التوجيه المالى والإدارى.

 

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

 

وأكد السعيد، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

 

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الي رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب أليات التقييم ووفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.

 

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور أشرف توفيق شمس الدين الأستاذ بقسم القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق، كما ضمت اللجنة كل من يسرى إبراهيم رئيس هيئة الخدمات الحكومية عضوا من الخارج والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج.

 

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تويتر" يوجه صفعة لقناة الجزيرة ويرفض طلبها بإغلاق مواقع المعارضة القطرية

"تويتر" يوجه صفعة لقناة الجزيرة ويرفض طلبها بإغلاق مواقع المعارضة القطرية

موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة