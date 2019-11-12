لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأمين كلية الآداب بدرجة مدير عام، وكذلك التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام رعاية الشباب، ومدير عام المكتبات، ومدير عام المدن الجامعية ، ومدير عام التوجيه المالى والإدارى.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد السعيد، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الي رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب أليات التقييم ووفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور أشرف توفيق شمس الدين الأستاذ بقسم القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق، كما ضمت اللجنة كل من يسرى إبراهيم رئيس هيئة الخدمات الحكومية عضوا من الخارج والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج.