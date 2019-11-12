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صور.. رئيس جامعة بنها يسلم جوائز الفائزين فى معرض الابتكار الأول

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:19 م
صور.. رئيس جامعة بنها يسلم جوائز الفائزين فى معرض الابتكار الأول رئيس جامعة بنها يسلم جوائز الفائزين فى معرض الابتكار الأول
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، حفل توزيع جوائز المشاريع الفائزة فى معرض الابتكار الأول، والذى نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام البطش المشرف على الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار بالجامعة وعمداء الكليات المشاركة فى المعرض.

 

وقال الدكتور، أيمن سمير، إن عدد زوار المعرض بلغ 600 زائر، وأن عد المشاريع المشاركة 113 مشروع منهم 62 مشروعا فى القطاع الهندسي، و25 فى قطاعى الفنون، و22 فى قطاعى الطب والزراعة، و4 مشاريع فى قطاعى العلوم الإنسانية.

 

ومن جانبه قام الدكتور جمال السعيد، وأعضاء لجنة التحكيم بتوزيع الجوائز على المشاريع الابتكارية الفائزة فى القطاعات المختلفة التى تضمنها المعرض.

 

 

 

 

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اخبار القليوبية

جامعة بنها

معرض الابتكار بجامعة بنها

محافظة القليوبية

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