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قبل النطق بالحكم.. 6 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بخلية "ميكروباص حلوان"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص
قبل النطق بالحكم.. 6 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بخلية "ميكروباص حلوان" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق خلال ساعات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بحكمها على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بالدعوى منها ....

1 ـ الرقم "6"، ويشير لدائرة الإرهاب التى تنظر برئاسة المستشار حسين قنديل والتى تنظر الدعوى.

2 ـ الرقم "32"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية، والوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

3 ـ الرقم "24"، ويشير لعدد المتهمين الحضورى.

4 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى القضية.

5 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد المتهمين الذين تم إحالتهم للمفتى.

6 ـ "37"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى، وكان أولها جلسة 28 فبراير 2017.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.


ميكروباص حلوان

خليه ميكروباص حلوان

شهداء الشرطه

المستشار حسين قنديل

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