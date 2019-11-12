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فى شهر التوعية به.. 6 علامات تدل على أن طفلك قد يصاب بمرض السكرى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:00 م
فى شهر التوعية به.. 6 علامات تدل على أن طفلك قد يصاب بمرض السكرى مرض السكر فى الأطفال
كتبت إيناس البنا

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لا يفرق مرض السكر فى الإصابة بين الصغير والكبير، فيمكن بكل سهولة تشخيص طفل صغير الإصابة بمرض السكر، ولكن ما الذي سيشعر به الوالد إذا تم تشخيص إصابة طفلك به؟ .

 

خلال شهر التوعية بمرض السكر يجب أن  تعلم أن هناك نوعين من مرض السكري وذلك وفقا لتقرير موقع الجمعية الأمريكية للسكر " diabetes" :

النوع  الأول .

النوع الثاني.

مرض السكري من النوع 1 في الأطفال

هى حالة لم يعد فيها البنكرياس الخاص بالأطفال ينتج الأنسولين ، وهو أمر ضروري للاستفادة الفعالة من السكر أو الجلوكوز.

داء السكري من النوع 2
 

كان يعتبر في وقت سابق أن مرض السكر من النوع 2  حالة تصيب البالغين فقط! ولكن الآن ، أصبح أكثر شيوعا في الأطفال والأطفال الصغار، وفي هذه الحالة ، ينتج الجسم الأنسولين ولكنه لا يستخدمه في استقلاب السكر.

 

كيف تحدد ما إذا كان طفلك يعاني من مرض السكري؟
 

إذا كان طفلك يعاني من مرض السكري، فقد يعاني من العطش المستمر، ونتيجة لذلك ، سيقوم طفلك بزيارات متكررة إلى الحمام، أيضا خسارة مفاجئة وسريعة في الوزن، و قد يشعر بأن طفلك أيضًا يعانى من التعب باستمرار.

1- العطش غير المحتمل
 

إذا كان طفلك يعاني من مرض السكري، فقد يعاني من العطش المستمر، ويحدث هذا بسبب سحب السائل من أنسجة الجسم بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، و قد يشتهي طفلك أيضًا تناول المشروبات الحلوة أكثر من المعتاد.

 

2- كثرة التبول
 

نتيجة لشرب السوائل بشكل متكرر بسبب العطش المفرط ، سيقوم طفلك بزيارات متكررة إلى الحمام ، لذا  إذا لاحظت أن طفلك يذهب بشكل غير عادي إلى  الحمام ، فلا تتجاهل ذلك ، لأنه قد يكون علامة على ارتفاع مستويات السكر.

 

3- فقدان الوزن
 

في النوع الأول من داء السكري ، يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين ، ولا يستطيع الشخص تفكيك السكر لتوليد الطاقة، وبالتالي فقد يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات والدهون، لذا ذا لاحظت أن طفلك يعاني من فقدان وزن مفاجئ وسريع ، فقد يكون ذلك علامة أخرى على أنه مصاب بمرض السكري.

 

4- نقص الطاقة
 

هل يشعر طفلك بالتعب باستمرار؟ حسنًا ، قد يكون السبب في ذلك هو أن جسمه غير قادر على تحويل السكر من مجرى الدم إلى طاقة يمكن أن تستخدمها عضلاته وأعضائه.

 

5- الجوع الشديد
 

من الواضح أن تشعر بالجوع عندما تحرم من الطاقة بسبب انخفاض مستويات الأنسولين، وقد يعاني طفلك من الشعور بالجوع الشديد، نظرًا لأن الجسم يتوقف عن إنتاج الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، ويبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من ذلك مما يؤدي إلى تراكم المنتجات الثانوية الحمضية المسماة الكيتونات.

 

6- عدوى الخميرة
 

الفتيات المصابات بداء السكري من النوع 1 معرضات لخطر الإصابة بعدوى الخميرة بشكل متكرر، و عدوى الخميرة عند الطفل قد تظهر كطفح جلدي في الحفاض.

 


مرض السكري

فقدان الوزن

اعراض مرض السكر

اليوم العالمى للسكر

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