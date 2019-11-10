سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

العلماء يحددون طريقة لعلاج مرض السكري من النوع 2

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 م
العلماء يحددون طريقة لعلاج مرض السكري من النوع 2 مرضى السكر من النوع 2
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت دراسة جديدة، عن وجود بروتين يسمى "أديسين" يتم إنتاجه في دهون الجسم، قد يساعد على حماية خلايا إفراز الأنسولين التي تسمى خلايا بيتا البنكرياس من التدمير في مرض السكري من النوع الثاني.

ووفقا للدراسة التي نشرت فى مجلة " Nature " ارتبطت المستويات المرتفعة من البروتين في الدم بالحماية من مرض السكري من النوع 2، وقد تكون لهذه النتيجة أثار على التطور المستقبلي لعلاجات السكري من النوع 2 التي تستهدف خلايا بيتا وتحميها.

ويعاني حوالي 30 مليون شخص في الولايات المتحدة من مرض السكري ، و 95٪ من هؤلاء الأشخاص يصابون بالنوع الثاني من المرض، الذي يتوقف فيه الجسم عن الاستجابة للأنسولين، وتتوقف خلايا بيتا البنكرياسية ببطء عن إنتاج ما يكفي منه.

بعض الأدوية المتاحة حاليًا التي تستهدف خلايا بيتا لها آثار جانبية، مثل خفض مستويات الجلوكوز في الدم أكثر من اللازم، بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد علاجات مثبتة لمنع فقدان خلايا بيتا، و يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين لا تعمل خلايا بيتا بشكل صحيح لديهم، استخدام حقن الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

 

الفريق الطبى المشرف على الدراسة أشار إلى أن بروتين أديسين كان له دور في تحفيز خلايا بيتا لإفراز الأنسولين، ونظريًا فأن البروتين قد يكون علاجًا محتملًا لمرض السكري من النوع2.

وجد الباحثون خلال تجارب على الفئران أن بروتين الأديسين كان له تأثير إيجابي طويل المدى على مرض السكري، وتحسين نسبة السكر في الدم وزيادة مستويات الأنسولين التى تساعد في منع موت خلايا بيتا، وتوصلوا إلى أن وجود الدهون في الدم ترجمت السيطرة على مرض السكري

درس الفريق أيضًا خلايا بيتا البشرية في مختبراتهم وقرروا أن مادة الأديسين تنشط جزئ يحمي ويدعم وظيفة خلية بيتا، وتحمي خلايا بيتا من الموت.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من بروتين الأديسين في الدم لديهم انخفاض الإصابة بمرض السكري في المستقبل من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوياته.

ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان مستوى العالى من بروتين الأديسين لدى البشر يحميهم من الإصابة بمرض السكري وما إذا كانت زيادة مستوياته من شأنها أن تتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري في بعض الأشخاص.

 


مرض السكري من النوع 2

البنكرياس

خلايا بيتا

سكر الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة