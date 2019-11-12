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عميد طب بنى سويف يعلن ميكنة الخدمات الطبية بالمستشفى الجامعى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:53 م
عميد طب بنى سويف يعلن ميكنة الخدمات الطبية بالمستشفى الجامعى الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب جامعة بنى سويف خلال الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب جامعة بنى سويف ميكنة الخدمات الطبية بمستشفى بنى سويف الجامعى.

وأوضح الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية ان المريض منذ دخوله المستشفى يتم إعطائه كارت تعارف ممكن حيث يتم من خلالها اجراء الكشف الطبى والتحاليل والاشعات والادوية التى تصرف للمريض وعمل متابعة للمريض يتم من خلالها التعرف على التاريخ المرضى للمريض والادوية التى يتناولها وتطورات الحالة الصحية للمريض

وأكد الدكتور عاطف مرسى، أن ميكنة المستشفى تعتبر نقلة نوعية بالخدمة الطبية بالمستشفى حيث ان المريض منذ دخوله وخروجه من المستشفى يتم تحويلها تلقائيا الى العيادات المختلفة والصيدلية لصرف العلاج اللازم ونظرا لعدم احتفاظ بعض المرضى بالفحوصات او الاشعات والتحاليل والادوية التى يتعاطونها الامر الذى من خلالها يمكن التعرف على التاريخ المرضى للمريض وسرعة تشخيص الحالة.

من جانبة قال الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى انه يتم الان عمل دراسة شاملة لجميع اقسام المستشفى وتحديد متطلبات كل قسم للقيام بعملية الميكنة الشاملة لجميع اقسام المستشفى بالتعاون مع ادارة البرمجة بالجامعة للبدء فى تنفيذ مشروع ميكنة المستشفى فى اقرب وقت

واضاف الدكتور محمد شعبان ان يتم الان عمل دورات تدريبية للإداريين من العاملين بالمستشفى وهيئة التمريض للتدريب على ادخال البيانات على نظم الكمبيوتر ودورات تدريبة للكمبيوتر بحيث يكون بإمكان أى موظف بالمستشفى التعامل على السيستم الخاص بالمستشفى وسرعة انهاء الاعمال الادارية و الاجراءات الطبية فى اسرع وقت.

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية الطب جامعة بنى سويف

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