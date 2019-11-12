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ضبط 6 متهمين بحوزتهم 4 كيلو بانجو وسلاح نارى بأسوان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:08 ص
ضبط 6 متهمين بحوزتهم 4 كيلو بانجو وسلاح نارى بأسوان بانجو - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، القبض على 6 متهمين وبحوزتهم 2 سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة المقدم إسلام ياسين، تم ضبط 31 قضية تموينية، شملت قضية التصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضيتان استخدام اسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد محمد الدخيلى، تم تنفيذ 753 حكماً، شملت 149 حكم حبس جزئى و29 حكم حبس مستأنف و372 أحكام غرامات و200 مخالفة.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، برئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة التحرير كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، بجانب 612 مخالفة مرورية متنوعة.


مديرية امن اسوان

مخدرات

قضايا تموينية

اسوان

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