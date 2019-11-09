ضبط مواد مخدرة بحوزة 5 متهمين بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم السبت، من ضبط كمية من المواد المخدرة "بانجو وحشيش وأقراص" بحوزة 5 متهمين خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطاراً من اللواء حمدى هاشم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 350 جرام و456 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 581 حكماً، شملت: 126 حكم حبس جزئى و25 حكم حبس مستأنف و298 أحكام غرامات و131 مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 583 مخالفة مرورية متنوعة، وتم تحرير 105 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتم تحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وتم سحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح، وتم تحرير210 مخالفة متنوعة، وتم ضبط توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص.