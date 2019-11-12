ضبط طالبين وعاطل وهروب آخر سرقوا حقيبة سائح هولندى فى الغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عاطلين وطالبين، لقيامهم بالتعدى بالضرب على سائح هولندى الجنسية، وقاموا بسرقة حقيبة اليد الخاصة به وسرقة المتعلقات الخاصة به بداخلها، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ للمقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، من سائح هولندى الجنسية، يفيد تضرره من اربعة أشخاص، حيث انهم قاموا بالتعرف عليه بشارع الشيراتون، وعقب ذلك قاموا باستدراجه لمركز شباب الميناء والتعدى عليه بالضرب وسرقة الحقيبة ملكه وبداخلها بعض الملابس النسائية وأدوات مكياج وكذا ساعة يد.

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من "عمر. س. ن" طالب، مقيم المركز السياحى أول الغردقة، و" مصطفى م. أ.ف" مقيم ثان الغردقة"، والسابق اتهامه فى قضيتين، مشاجرة، وتحرش، والمدعو" محمد ا. م. ع"طالب، مقيم بورسعيد، وكيرلس م. د.م. عاطل، ومقيم نجع حمادى، جارى ضبطه.

على الفور تم إخطار العميد محمد دردير مدير مباحث المديرية والذى أمر بضبط المتهمين وتم ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشادهم.