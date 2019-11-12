ضبط بندقية آلية وطلقات فى مطاردة بالرصاص بين الشرطة ومتهمين بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

تبادل ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان ، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق النيران مع عناصر إجرامية بمحيط قرية الإسماعيلية، وهو ما أسفر عن ضبط سيارة ربع نقل وبندقية آلية وطلقات.

وكانت معلومة سرية وصلت إلى الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد باستقلال عناصر إجرامية سيارة بطريق قرية الإسماعيلية التابعة لدائرة مركز كوم أمبو.

وعلى الفور، قامت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد لاشين، معاون مباحث المركز، بمطاردة السيارة التى تستقل العناصر الإجرامية، حيث تبادل القوة الأمنية إطلاق النيران مع العناصر الإجرامية، والذين تمكنوا من الفرار وسط الزراعات تاركين السيارة وبندقية إلية وذخيرة.

وتم التحفظ على السيارة بديوان المركز، والذخيرة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.