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ضبط 30 قضية تموينية خلال حملة على أسواق أسوان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:08 ص
ضبط 30 قضية تموينية خلال حملة على أسواق أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الاثنين، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 30 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط قضية سلع مجهولة المصدر، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضيتان استخدام أسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

فى سياق آخر، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة.

وأسفرت باقى نتائج الحملة المرورية تحت إشراف العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، عن ضبط 640 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط توك توك وسيارة بدون ترخيص، وتحرير 134 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 85 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وتم سحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتم تحرير 200 مخالفة متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد محمد الدخيلى، تم تنفيذ 582 حكماً، شملت 138 حكم حبس جزئى و29 حكم حبس مستأنف و295 أحكام غرامات و128 مخالفات.

كما تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.5 كيلو جرام و700 قرص مخدر.


مديرية امن اسوان

مباحث تموين اسوان

ضبط توك توك

حملة مرورية باسوان

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